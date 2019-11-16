أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، 46 موظفاً بالوحدة المحلية بمركز ومدينة بيلا للتحقيق، لتغيبهم عن العمل من بينهم غياب 35 موظفاً من أول اليوم، وانصراف 11 موظفاً دون إذن أو سند قانوني، تبين عمل خطوط سير لبعض العاملين بمعظم الإدارات، ما قد يؤدي إلى ترك بعضها وبعض الأقسام بالوحدة المحلية بدون موظفين مثل (الإدارة الهندسية، قسم الحسابات، قسم البيئة، قسم التنمية)، تبين وجود خطوط سير لا تخص القيام بمأموريات العمل، حيث تبين وجود خط سير موجه إلى البنك، وخط سير لعمل أشعة، وخط سير للتأمينات الاجتماعية، وعدد كبير من خطوط السير للتامين الصحي، وتلك المأموريات لا تخص العمل.

كما تبين قيام بعض الأشخاص بعمل خطوط سير أسبوعية بالمخالفة لطبيعة عملهم لذلك، مثل مدير الأملاك، كما تبين قيام عدد كبير من قسم الحسابات بعمل خطوط سير رغم عدم حاجة عملهم إلى ذلك، وعدم تواجد أي من العاملين بكل من إدارات المركز التكنولوجي، والإدارة الهندسية، والإيرادات، والحسابات، وتبين إدراج عدد كبير من قسم الحسابات في استمارات الجمع والعطلات، وبالمرور يوم الجمعة ظهراً للتأكد من تواجد النوباتجية، والتي يقوم أفرادها بصرف حافز بدل عطلات نظير الحضور يوم الجمعة، تبين عدم تواجد مسئول القسم الإعلامي بالوحدة، مسئول الطوارئ بالوحدة، تبين عدم قيام بعض العاملين بالتوقيع بالبصمة في الانصراف، ويجرى عمل مذكرات ترك عمل دون التحقيق فيها من الشئون القانونية، وجاء ذلك بناءً على تقرير التفتيش المالي والإداري، طبقاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ.

كلف محافظ كفر الشيخ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بعمل خطوط سير لكل إدارة بما لا يجاوزه 25% من العاملين بكل إدارة، وعدم عمل خطوط سير أسبوعية، على أن تكون خطوط السير داخل المدينة بالعودة، وإدارة الشئون القانونية بالتحقيق في مذكرات ترك العمل المؤرخة في 20و21 و22 و23 و24 أكتوبر الماضي، وإدراج 5% من العاملين بالإدارات المنوط مهام عملها الحضور بالنوباتجية فقط، مقدماً خالص الشكر لمدير عام التنظيم والإدارة ولإدارة التفتش بمديرية التنظيم والإدارة على جهوده المبذولة فى تقييم آداء العاملين وتحقيق الإنضباط بالمصالح الخدمية بالمحافظة.