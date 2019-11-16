قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إنّه جرى توصيل الغاز الطبيعي لـ 1608 عميلا بكفرالشيخ ودسوق وقلين ومنية قلين والبرلس وبيلا والجرايدة فوه، بناءً على التقرير الشهري لموقف مشروع الغاز الطبيعي على مستوى المحافظة خلال 30 يوما.

وأضاف أنه في مدينة كفرالشيخ بلغ عدد العملاء المحولين خلال الـ 30 يوماً الماضية 128 عميلا، والعملاء المحولين العام الجاري 1405 عميلا، وفي مدينة دسوق، بلغ عدد العملاء المحولين خلال لـ 30 يوماً الماضية 126 عميلا، والعملاء المحولين العام الجاري 1106 عميلا، وفي مدينة قلين ومنية قلين، بلغ عدد العملاء المحولين خلال الـ30 يوماً الماضية 107 عميلا، والعملاء المحولين العام الجاري 799 عميلا.

وأشار إلى أنه بلغ عدد العملاء المحولين في مدينة برج البرلس، خلال الـ 30 يوماً الماضية 95 عميلا، والعملاء المحولين العام الجاري 2071 عميلا، وفي مدينة بيلا وقرية الجرايدة، بلغ عدد العملاء المحولين خلال الـ 30 يوماً الماضية 690 عميلا، والعملاء المحولين العام الجاري 4384 عميلا.

وأوضح أنه بلغ عدد العملاء المحولين خلال الـ 30 يوماً الماضية 462 عميلا، في مدينة فوة، والعملاء المحولين خلال العام الجاري 4384 عميلا.

وأكد المحافظ، أنه يجرى توصيل خدمة الغاز الطبيعي للمنازل بتلك المدن لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تقديم التسهيلات الممكنة في سداد تكاليف توصيل الخدمة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.