أعلنت شركة بيوت الأزياء الراقية، التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، افتتاح معرض لمستلزمات البيت، بمصلحة الضرائب المصرية، غدًا الأحد.

وأكد حمدى أحمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، في بيان له، أن الفرع الجديد للشركة، بمصلحة الضرائب بالمعادي، جاء تلبية لاحتياجات العاملين، وذلك بأسعار تنافسية، وبجودة عالية، تشجيعًا للصناعة الوطنية.

وقال "أحمد"، إن هذا المعرض يعد أحد الانشطة المهمة التى تنظمها الشركة، لتلبية احتياجات العاملين بالجهات والمصالح الحكومية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، من خلال إتاحة السلع بأسعار أقل من السوق، بما يترواح من 10 إلى 50%، وبالتقسيط حتى 36 شهر بدون مقدم، وبفائدة أقل من 1% شهريًا، بضمان البنوك المصرية.

وأضاف رئيس شركة الأزياء الراقية، أن السلع المعروضة من المنتجات ذات الجودة العالية، وأبرزها الأجهزة الكهربائية ولمبات الليد والأدوات المنزلية والمفروشات والسجاد والملابس الجاهزة.