تابع العميد محمد عياد، رئيس مركز الطود بجنوب الأقصر، أعمال الفحص على شقق ووحدات الشباب بمدينة الطود الجديدة، والمقرر تسليمها فور الانتهاء من أعمال الفحص.

والتقى عياد، بالمهندس أسعد مصطفى، مستشار محافظ الأقصر للمشروعات، والمهندس أحمد النخيلي، وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، والسادة مديري ادارات المياه والكهرباء، للتأكد من الحالة البنائية والتشطيبية للوحدات وتأكد تنفيذ كافة المرافق به بعد توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بسرعة الانتهاء من الأعمال التشطيبية لتسليم الوحدات لمستحقيها في القريب العاجل .