نجحت مديرية أمن الأقصر بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، في ضبط سائق بحوزته 100 لفافة كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر، وذلك عقب إعداد كمين أمني له بمدينة القرنة غرب المحافظة.

التفاصيل تعود لرصد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات سائق مقيم بمحافظة قنا يروج كميات كبيرة من نبات البانجو بمركز القرنة غرب الأقصر، وتبين أنه سبق اتهامه في 3 قضايا آخرهم قضية مخدرات.

عقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة، تم ضبطه مستقلاً سيارة نقل في كمين أعد له بدائرة مركز شرطة القرنة، وبحوزته 100 لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر، وزنت 500 كيلو جرام، و4 طرب لمخدر الحشيش وزنت 400 جرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وقُدرت قيمة المضبوطات بنحو 2 مليون وخمسمائة ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.