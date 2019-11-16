سقط أكثر من 20 قتيلًا في يومين من الاحتجاجات الإيرانية، بسبب ارتفاع أسعار الوقود، حسبما أفادت قناة "العربية"، فى نبأ عاجل، نقلًا عن مصادر إيرانية محلية.

وأوضحت المصادر الإيرانية، أن المواجهات الأقوى كانت في مدينة شيراز، ثم طهران.

واندلعت المظاهرات، أمس الجمعة بعد ساعات من الإعلان عن رفع أسعار البنزين بنسبة 50 % لأول 60 لتر من البنزين، يتم شراؤها كل شهر و300 %، لكل لتر إضافي كل شهر.

وكان المجلس الاقتصادي الأعلى في إيران، عقد في وقت سابق اليوم، اجتماعًا طارئًا لبحث تداعيات رفع أسعار الوقود، والاحتجاجات الشعبية، بحضور رؤساء السلطات الثلاث.