ياسر عمر: خفض البنك المركزي أسعار الفائدة يصب في صالح المستثمرين

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك تناغم بين السياسات النقدية في مصر، متمثلة في البنك المركزي، وبين السياسات المالية متمثلة في وزارة المالية، وأن خفض سعر الفائدة تصب في مصلحة المستثمرين في مصر حاليًا، والقادمين إلى مصر أيضًا، خلال الفترات المقبلة.

وأضاف "عمر"، خلال حواره في برنامج "حوار واستثمار"، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، الذي يُعرض على شاشة "الصحة والجمال"، عندما اتخذت الدولة المصرية إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتعويم الجنية، بدأت معدلات التضخم ترتفع، وبالتالي رفع البنك المركزي الفوائد 20%، ومع انخفاض معدلات التضخم، أصبح الإصلاح الاقتصادي يُؤتي ثماره، تخفض الفوائد تدريجيا.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن البنك المركزي المصري، مستقل وسياسته مستقلة، ويخفض الفوائد تدريجيا، أخرها الأسبوع الماضي، وهذا في صالح أي مستثمر يعمل في مصر، وتخفيض الفائدة يُنشط حركة الأسواق، مؤكدًا أن تمويل المستثمر سيكون بفوائد أقل، وبالتالي التكلفة تصبح أقل.

وتابع: "هناك تخفيضات مقبلة مرة أخرى في سعر الفائدة قبل نهاية العام، طول ما معدلات التضخم بتقل لازم ننزل بالفائدة، وكمان الدولار بينزل عشان التدفقات الأجنبية الدولارية التي تأت إلى مصر".