شرم الشيخ تستعد لإطلاق مهرجانها الدولي الثالث لـ"الهجن"

تستعد مدينة شرم الشيخ، لانطلاق المهرجان الثالث لسباق الهجن، بعد النجاح الذي حققه مهرجاني شرم الشيخ للهجن الأول والثاني، بمشاركة عدد من المحافظات المصرية، وعدد كبير من الدول العربية.

وعقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم، اجتماعًا موسعًا مع رئيس الاتحاد المصري للهجن، وعدد من المنظمين من دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور اللواء محمد خريصه مدير أمن جنوب سيناء، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، للإعداد والتنسيق لتنظيم المهرجان الثالث لسباق الهجن.

وقال محافظ جنوب سيناء: إن المهرجان الثالث سينطلق في شهر ديسمبر المقبل، بمشاركة محلية وعربية ودولية، مؤكدًا توفير أماكن لتدريب الهجن، وتطوير المنطقة الإدارية الخلفية للمضمار، وزيادة مكونات منطقة الخدمات وبناء مسجد.

وطالب المحافظ، بتنظيم ندوة تثقيفية للمواطنين، لتوعيتهم بطرق التعامل الأمثل لمكونات المضمار، واتباع السلوك الحضاري به.