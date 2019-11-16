تنظم جامعة المنصورة، غدا الأحد، معرضها السنوي التاسع للكتاب خلال الفترة من 17 لـ 27 نوفمبر الجاري، والذي تنظمه الإدارة العامة للمكتبات، بجوار مجمع الخدمات الطلابية، تحت رعاية الدكتور أشرف محمد عبد الباسط، رئيس الجامعة، وريادة الدكتور أشرف طارق حافظ، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وتنظيم مدحت إسماعيل، مدير الإدارة العامة للمكتبات الجامعية.

ويشارك في المعرض أكثر من 60 دار نشر من كبرى دور النشر المصرية، وذلك لتلبية اهتمامات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب وجميع الزائرين، وتضم "دار المعارف، والهيئة المصرية للكتاب، ودار الكتب والوثائق، والمركز القومي للترجمة، وصندوق التنمية الثقافية، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والهيئة العامة لقصور الثقافة، ودار الهلال".

ويضم المعرض أحدث الإصدارات من الكتب والمراجع العلمية الورقية والإلكترونية بجميع التخصصات العلمية بخصومات هائلة تصل لـ 75% لأعضاء هيئة التدريس و50% للطلاب.

ويستضيف المعرض 9 ندوات تثقيفية على هامش المعرض وهي: "المنح المقدمة من المملكة المتحدة"، ويقدمها مركز تطوير الأداء الجامعي، ودور علوم الرياضة في تعزيز الصحة والأداء البدني، ويقدمها الدكتور خالد شادي بكلية التربية الرياضية، وأهم التغيرات التي تحدث بالمجتمع نتيجة الجهل بالصحة الإنجابية تقدمها الدكتورة أمنية خيري كلية العلوم، والتعريف بمكاتب التايكو تقدمها الدكتورة عزة إسماعيل المشرف العام على مكاتب التايكو، وندوة تعريفية عن الصحة العامة، تقدمها الدكتور حنان مصباح كلية التمريض، وارتباط فيتامين D بنسبة الكالسيوم، ومشاكل العظام تقدمها الدكتورة رويدا إسماعيل كلية العلوم، وظاهرة انتشار المخدرات لدى الشباب وطرق الحد منها تقدمها الدكتورة أميرة عبد الله كلية العلوم، ووعى الشباب باختيار شريك الحياة والتغلب على مشكلات ما بعد الزواج تقدمها الدكتورة زينب عبد العزيز منسق العلاقات المجتمعية بكلية التربية النوعية، والحلول والرؤى الجديدة للمشاكل الصحية فى المجتمع تقدمها الدكتورة سمر عبد الناصر كلية التمريض".