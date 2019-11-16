أعلنت السفارة الامريكية في بيروت، السبت، دعمها التظاهرات الاحتجاجية، التي يشهدها لبنان، منذ شهر، ضد السلطة الحاكمة المتهمة بالفساد.

وقالت السفارة في تغريدة: "ندعم الشعب اللبناني في تظاهراته السلمية، وتعبيره عن الوحدة الوطنية".

ويشهد لبنان، منذ السابع عشر من أكتوبر، احتجاجات شعبية غير مسبوقة، ضد جميع مكونات الطبقة السياسية المتهمة بالفساد والعجز، عن معالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

ودفع هذا الحراك، رئيس الوزراء سعد الحريري، إلى الإستقالة في 29 أكتوبر، ولم تؤدِ المشاورات السياسية حتى الآن، إلى تشكيل حكومة جديدة.

ويتوقع أن يشهد الأحد، تظاهرات كبيرة في مدن لبنانية عدة، لمزيد من الضغط على السياسيين.

وجالت حافلة، السبت، سميت "بوسطة الثورة"، المناطق اللبنانية من الشمال إلى الجنوب، منطلقة من عكار شمالًا، ووصلت مساءً إلى مدينة صيدا جنوبًا.

وأكد المتظاهرون الذين شاركوا في هذه المبادرة، أنها تهدف إلى كسر الحواجز الجغرافية والطائفية بين اللبنانيين، وتجاوز آثار الحرب الأهلية (1975-1990).