راغب علامة: نحتاج لشخص في لبنان زي الأمير محمد بن سلمان يقتلع الفساد

رد الفنان راغب علامة على الانتقادات التي وجهها له البعض، لإحيائه حفلا غنائيا في السعودية رغم الأزمة التي تمر بها بلاده، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، على هامش حفله المقام ضمن فعاليات موسم الرياض الثقافي.

وقال علامة: "أنا لو بدي أرد عليهم مكنتش غنيت في حياتي، لأني اتولدت في لبنان وكان في مشاكل، ولو كنت هستنى لما المشاكل تروق كانوا ممكن يلاقوني مقاتل".

وتحدث علامة عن دور الفن والفنانين في الأزمة التي تمر بها البلاد: "وقفتي امبارح في قلب الرياض عبرت عن موقف المملكة تجاه لبنان، وموقف الشعب السعودي تجاه لبنان، وحطيت قضية لبنان قدام العالم كله من قلب الرياض".

وتابع: "الرسول صلى الله عليه وسلم حينما هاجر استقبله أهل المدينة بأغنية (طلع البدر علينا)، ووصفها بأنها أغنية عاطفية تظهر حبهم للرسول صلى الله عليه وسلم".

واعتبر علامة أنه لم يكن هناك أفسد ولا أسوأ من الإدارات السابقة للبنان، متمنيًا ألا تذهب لبنان لحرب أهلية، "اليوم أي واحد هيقعد على الكرسي هيعرف إن الشعب هيحاسبه وطبعًا دي ثورة، والحل مش هيكون من أول توافق سياسي، ودلوقتي الشعب هو اللي له الكلمة وزمان الكلمة كانت لآلهة حاكمين".

وأشار إلى أنه يتمنى أن يحدث في لبنان مثلما حدث في السعودية بوضع الفاسدين في السجون، ليكونوا عبرة لمن اعتبر مثلما فعل أمير العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، متابعا: "بنحتاج لشخص في لبنان زي الأمير محمد بن سلمان يقتلع الفساد الموجود".