عرضت شاشة "Extra news"، تقريرًا أعلن فيه الإخواني الهارب ياسر العمدة، حصوله على الجنسية التركية، وذكر داخل التقرير، أنه حصل على الجنسية التركية وتشرف بها، مضيفًا :"أنا دلوقتي بقيت مواطن تركي مصري، وأتشرف بالجنسية التركية، شيء كبير جدًا ليَ".

وأضاف "الهارب": "سبحان الله، حسيت إحساس مختلف تمامًا، تركيا أصبحت زيرو ديون للبنك الدولي، والجيش التركي أقوى جيش في الشرق الأوسط، فخر بحسه دلوقتي، كنت اتمنى أحسه وأحنا مصريين، بس الشعب رفض دعواتنا ومرضيش يتحرك".

وتابع: "الناس في مصر ساكتة ومسالمة، وأنا في لحظة غضب قلت لو هيفضلوا على كده، فاللهم لا تمتني مصريًا".