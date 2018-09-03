سخر الإعلامي أحمد موسى، من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعدما أعلن أن بلاده تدرس منح جنسيتها لمن يستثمر فيها 250 ألف دولار، قائلًا: "أردوغان جاب آخره وطلع مياه، والجنسية التركية بقت مرمية على الأرض".

وأضاف خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "إيه تركيا دي، جنسيتها لا تلزمني بـ3 صاغ"، على حد قوله.

وعن الفارق بين القانون المصري والتركي في هذا الشأن، قال موسى: "القانون المصري منح الإقامة لكنه نص على أنه من حق الحكومة المصرية إعطاء أو عدم إعطاء أو سحب الجنسية بينما أردوغان لم يضع هذه الشروط في القانون التركي تحت شعار الجنسية التركية للبيع، أردوغان باع كل حاجة".

وأكمل موسى: "الحياة في تركيا باتت كئيبة، والاقتصاد ينهار بسبب أردوغان وأسرته والرجال الأعمال المقربين منه، الذين سيطروا على مقاليد الحكم في البلاد، ولأول مرة منذ 15 عامًا، وصل التضخم لـ18%".

وسخر موسى، من مميزات حمل الجنسية التركية قائلًا: "داعش والإخوان يحملون جواز السفر التركي ومن يعملون في الأعمال الخارجة عن الآداب و(الحرام) يحملون هذا الجواز أيضًا".

وتابع موسى: "هنعمل إيه في تركيا، الأتراك نفسهم زهقوا من أردوغان وقرفه وكرهوه، والبلد مبقتش ممتعة، هي بقت قتل واعتقالات وإرهاب، وصارت أكثر بلد في العالم لديها معتقلين سياسيين".