فيديو.. علاء زينهم: بدايتي كانت مع سعيد صالح.. وفؤاد المهندس "ارتاحلي"

قال الفنان علاء زينهم، إن مواعيد عرض المسلسلات لا تؤثر على نجاح العمل، حيث إن العمل الجيد يّفرض نفسه عندما يتم عرضه، موضحًا أنه في الأجيال الماضية كانت الأسرة تتجمع ليلًا في الساعة السابعة والربع لمشاهدة مسلسلات، وكان "أوبرا عايدة" لم يأخذ حقه في أول حلقتين له، وبعد ذلك فرض نفسه وأخذ اهتماما واسعا.

وأضاف "زينهم"، خلال حواره في برنامج "المساء مع قصواء"، الذي يُعرض على شاشة "TeN": "لما بيجيلي عمل بجتهد، مجرد ما بقرأ بشوف الشخصية قدامى، لو مقدرتش أشوفها قدامى يبقى مش ليا، مسلسل ونوس هدية جات من عند ربنا الواحد كان محتاجها، وعبد الرحيم كمال كلمني قالي أنا كاتب الدور ده عشانك أنت".

وأكد الفنان أن بدايته الحقيقية كانت من خلال مسرحية "نحن نشكر الظروف" مع الفنان الكبير سعيد صالح، وبعدها بدأ مرحلة مهمة وهو العمل مع الفنان الكبير فؤاد المهندس في الفوازير، مضيفًا: "كنت بروح أيام التصوير اللي مش شغال فيها، والأستاذ كان بيرتاح لى".

وقدم نصيحته للممثلين الشباب قائلا: "مرحلة الهواة دي أهم منطقة لأي حد عاوز يكمل في مراكز الشباب وقصور الثقافة، زي لاعيب الكورة مينفعش يلعب في المنتخب من غير ما يلف على الأندية، إحنا كده برده، نمثل مسرح وندرب، مرحلة التدريب مهمة لأى شاب".

وأوضح "زينهم" أنه شارك في مسلسل "روحين في زكيبة" وقام بدور "راضي عنه"، مؤكدا أن ما يتمناه هو أن يقوم بدور يقربه من الجمهور.