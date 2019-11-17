تحدث كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، عن إطلاقه لـ"مؤتمر شباب" على مستوى المحافظة مدته 3 أيام، حيث ذكر أن هذا المؤتمر يُعد امتداد للمؤتمرات الكبرى التي يعقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الشباب سواء مؤتمرات الشباب أو منتديات شباب العالم، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامي محمد الباز، على شاشة "المحور".

وأضاف "شاروبيم"، أنه كان حريصا على إقامة المؤتمر في أقصى شمال المحافظة للوصول إلى الشباب الذى يرى أنه بعيد عن المحافظة، إيمانًا من المحافظة بالوصول إلى كل الشباب، لذلك تم عقد المؤتمر في "المنزلة"، كما أن الشباب في المناطق النائية لديهم إحساس بأنهم في مناطق بعيدة لا يشعر بهم أحد، ولا يتحدث عنهم أحد، لذلك حرصت المحافظة على التواصل معهم.

وأوضح محافظ الدقهلية، أن المحافظة تبذل جهدًا كبيرًا من أجل التواصل مع الشباب وتثقيفهم وتعريفهم بإنجازات الدولة، وتقدم حوالي 1000 شاب لحضور المؤتمر وتم اختيار 350 منهم للحضور وتم تمثيل كافة فئات الشباب، للوصول لهم من فلاحيين وعمال وأطباء ومن كافة الفئات وتم إجراء الحوارات معهم.

وتابع: "هناك 350 شابا شاركوا في المؤتمر، ممثلين عن عدد من المراكز، وتم عقد 3 جلسات".