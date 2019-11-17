"النقل": الانتهاء من رصف طريق معبد حتشبسوت في الأقصر

أعلن المهندس أسعد مصطفى، مدير عام مديرية الطرق والنقل والمشرف على المشروعات الهندسية بمحافظة الأقصر، أنه تم الانتهاء من أعمال رصف وتركيب بلدورات وأرصفة لطريق طريق المرسى السياحي، وطريق معدية الأهالي بالقرنة، وطريق معبد حتشبسوت، وطريق السيدة زينب بالبر الغربي للأقصر.

كما وجَّه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، تعليماته بسرعة البدء في تنفيذ أعمال رصف طريق الحدادين بالضبعية، ومدخل حاجر الأقالتة بمركز القرنة غرب الأقصر، وطريق سكة الغول بالمريس بمركز الطود، والتي تأخر العمل بها نتيجة لأسباب فنية، وقد تم تسليم هذه الطرق إلى الشركة المنفذة للبدء فى التنفيذ فوراً.