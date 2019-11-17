أكد أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، أن نجاح مصر في عرض تقريرها أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف والإشادات التي حصلت عليها من معظم دول العالم يُعد فشلا جديدا للمنظمات الإخوانية، حيث ذكر أن مصر نجحت في أهم اختبار حقوقي أممي بنسبة 82%، وحصلت على إشادة 110 دولة في مجال حقوق الإنسان على كافة الأصعدة من بين 136 دولة.

وأضاف "نصري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامي محمد الباز، على شاشة "المحور"، أن ضمن الدول التي أشادت بالدولة المصرية وملف ملف حقوق الإنسان بمصر، خاصة تمكين المرأة اقتصاديًا وسياسيًا دولة إثيوبيا رغم الخلاف بينها وبين مصر على قضية المياه، موضحًا أن مصر طُلب منها 300 توصية نفذت 246 توصية، ومطلوب منها توصيات أخرى، كما أن مصر مستمرة في المضي قدما نحو تحقيق التوصيات.

وأوضح أن الدولة المصرية قدمت ملفات لم تطلب منها خلال توصيات 2014، وتلقت إشادات مهمة جداً بتلك الأعمال التي قدمتها مصر، كما أثبت أصدقاء الدولة المصرية أنهم يحترمونها ويقدرون دورها، في المقابل قامت مندوبة قطر بتصرف صبياني، حيث قالت إن الدولة قيد الاستعراض، مثلما يردد أحدهم "المدعو فلان" للتقليل منه، معلقًا: "الدولة المصرية كبيرة، والكل يذكر اسمها عند ذكر التوصيات".

وسخر من ما يروجه عناصر جماعة الإخوان الإرهابية من فشل مصر في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حيث أكد أن ما يشاع من الإخوان كاذب والخلاف السياسي طاغي، كما أن تركيا الدولة الوحيدة التي أوصت ببحث ملف وفاة محمد مرسي ولم يكن هناك دلائل على أن الدولة المصرية وراء وفاته.

وأوضح أن الدول التي لم تشيد بملف حقوق الإنسان في مصر ليست على خلافات سياسية مع مصر، وإنما نتيجة صورة مشوهة، وتأثرهم بتقارير هيومن رايتس ووتش، بعكس تركيا وقطر التي ظهرت خصومتهم، كما أن مندوب ألمانيا تحدث بلهجة جانبه فيها الصواب.