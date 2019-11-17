قال اللاعب إبراهيم عبداللطيف، لاعب منتخب مصر لرياضة "السومو"، إن قطر حاولت إغرائه بالأموال وقدمت له عروضًا من أجل الحصول على جنسيتها للعب باسمها وعلمها، لكنه رفض، موضحًا أن قطر عرضت عليه الجنسية بطرق مختلفة كان آخرها عن طريق أحد الأشخاص.

وأضاف عبداللطيف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "MBC مصر"، أنه حصل على أكثر من 13 بطولة عالم من مختلف المسابقات الدولية مثل فيها مصر وكان فخوراً للغاية، وتم تكريمه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، متابعا: "قبل التكريم، في ناس جاتلي هنا مصر وعرضت عليا اتجنس لقطر، ده بخلاف العروض اللي قبل كده، بس برضوا رفضت".

وأوضح أنه ذهب لليابان من أجل اللعب باسم نادي ياباني هناك، وهناك قاموا بطرح الأسئلة عليه ومن ضمنها طلبوا منه التجنيس إلى اليابانية، لافتا إلى أن من بين الدول التي عرضت عليه الحصول علي جنسيتها إسرائيل والمغرب، لكنه لم يوافق، إذ أنه لم يرى في نفسه أن يستطيع أن يرفع علم آخر غير مصر.

وتابع: "إسرائيل عرضت علي التجنيس 3 مرات لتمثيلها في المحافل الدولية، بطرق مختلفة غير موجودة إلا في الأفلام، لكني في النهاية رفضت كل العروض".