محمد نور: هدفنا في "الصيف ابتدى" إيصال الألبوم للأجيال الجديدة

قال الفنان محمد نور، عضو فريق "واما" الغنائي، إن الهدف الرئيسي وراء طرح ألبوم الفريق الجديد "الصيف ابتدى"، هو إيصال العمل إلى أكبر شريحة عمرية من الشباب، الذين لم يكن لديهم معرفة من قبل بالفريق.

وأضاف نور لـ"الوطن": "هناك فئة عمرية وقت طرح ألبومنا السابق كان عمرها 10 سنوات، الآن أصبح عمرها 15 عاما، فلا بد أن نكسب تلك الأجيال ونجعلهم يستمعون لنا، لذلك كان لا بد أن نقدم لهم أعمالا تحوذ على إعجابهم".

وتابع: "عملنا جيدا طيلة العمل على أغنيات الألبوم أن نراعي أن هناك أجيالا تستمع للموسيقى الأجنبية فقط، لذلك كان يجب العمل على جميع الأشكال الموسيقية الجديدة".

يذكر أن ألبوم "الصيف ابتدى" هو العمل الخامس لفريق "واما"، وتضمن 10 أغنيات جديدة.