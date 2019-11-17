أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر، اليوم، في بيان صحفي عن تداول 63 ألف طن قمح روسي و190 شاحنة بضائع و30 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا، لاستقبال السفينة وادي العريش وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسي حيث تقوم الجهات المختصة بأنهاء ما يلزم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغ الشحنة، بينما تغادر العبارة القاهرة وعلى متنها 4 شاحنات و24 سيارة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين أمانة والحرية2 وعلى متنهم 47 شاحنة و3 سيارة.

كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين آيلة وبريدج وعلى متنهم 20 شاحنة وسيارة، بينما تغادر السفينة سينا وعلى متنها 43 شاحنة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة سينا وعلى متنها 22 شاحنة وغادرت السفينتين آيلة وبريدج وعلى متنهم 54 شاحنة وسيارتين.