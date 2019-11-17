سعر الدولار اليوم في مصر

في ضوء ما تقدمه "الوطن" من خدمات يومية ومتنوعة، نستعرض سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الأحد 17 نوفمبر الحالي في بعض البنوك العاملة على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك بلوم

بلغ سعر الدولار في بنك بلوم نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

بلغ سعر الدولار في بنك المشرق نحو 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

بلغ سعر الدولار في بنك البركة نحو 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.