سعر الدولار اليوم في مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال آخر تعاملات وردت قبل اليوم، السبت 16 نوفمبر الحالي، وتستعرض "الوطن" سعر الصرف في بعض البنوك الخاصة والحكومية على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

بلغ سعر الدولار في بنك المشرق نحو 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

بلغ سعر الدولار في بنك البركة نحو 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم

بلغ سعر الدولار في بنك بلوم نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.