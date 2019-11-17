سعر اليورو اليوم في مصر

تباين سعر اليورو أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الأحد 17 نوفمبر الحالي، وتقدم "الوطن" لمتابعيها وقرائها متوسط سعر الصرف في بعض البنوك العاملة على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 17.66 جنيه للشراء، و17.81 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول نحو 17.72 جنيه للشراء، و17.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك إتش إس بي سي

سجل سعر اليورو في بنك إتش إس بي سي نحو 17.73 جنيه للشراء، و17.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 17.68 جنيه للشراء، و17.81 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 17.68 جنيه للشراء، و17.81 جنيه للبيع.