اعتادت "أرزاق" سرقة الهواتف المحمولة من المنازل بمدينة الغردقة عن طريق المغافلة وإعادة بيعها بثمن بخس لمحلات الهواتف المحمولة بوسط مدينة الغردقة، حتى وقعت في قبضة مباحث قسم شرطة ثان الغردقة لتعترف بجرائمها ويتم تحرير محضر وتقدم للعدالة.

تلقى اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر إخطار من العميد محمد دردير رئيس المباحث الجنائية يفيد بتمكن ضباط مباحث قسم ثان الغردقة من القاء القبض على سيدة تدعى "أرزاق. م" لسرقتها الهواتف المحمولة من المنازل بمدينة الغردقة.

كانت وردت معلومات للمقدم إسلام مقبل رئيس مباحث قسم ثان الغردقة من أحد مالكي محلات الهواتف المحمولة يفيد قيام إحدى السيدات بعرض هاتفين محمول ماركة "هواوي – أيفون" لبيعهما بثمن بخس.

انتقلت قوة من ضباط مباحث ثان الغردقة وتم ضبط المدعوة "أرزاق. م" وبحوزتها هاتفين محمول ماركات مختلفة وبالكشف الجنائي على المتهمة تبين سابق اتهامها في عدد 9 قضايا أخرى.

بمواجهة المتهمة اعترفت أمام المقدم أحمد شلبي مفتش مباحث قسم ثان الغردقة بسرقة الهاتف الأول من داخل منزل ملك المدعو "محمد.س"، ومقيم ثان الغردقة عن طريق المغافلة حال ترك باب المنزل مفتوح سهوا، والهاتف الثاني من داخل منزل ملك المدعو "صلاح.ع"، ومقيم ثان الغردقة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق.