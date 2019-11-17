استشهد فلسطيني برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، أثناء مطاردة سيارته في القدس، وقالت مصادر فلسطينية إنّ الشاب أصيب بإصابات بليغة نقل على إثرها إلى المستشفى حيث أعلن استشهاده، ولم تعرف هويته بعد.

وزعم المتحدث باسم شرطة الاحتلال الإسرائيلية "أنّه وخلال نشاط لقوات الشرطة ضد خلية سارقي سيارات في القدس، لاحظ أفراد الشرطة عملية سرقة 3 مركبات، وخلال مطاردة شرطية للمشتبهين شكل أحد السائقين خطرا على حياة أفراد الشرطة ومستخدمي الطريق، وخلال المطاردة أطلق أفراد الشرطة النار باتجاه السيارة، ما أسفر عن إصابة السائق بجروح، وأعلن استشهاده بعد أن فشلت محاولات إنعاشه في المستشفى".

كما زعمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أيضا أنّ 4 أشخاص آخرين من سكان الضفة الغربية والقدس، اعتقلوا للاشتباه في تورطهم في سرقة السيارات، لافتة إلى فتح تحقيق للتحقيق في ملابسات القضية.