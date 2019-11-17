لوفاة ابن عمه.. بائع يطلق على نفسه الرصاص محاولا الانتحار في قليوب

أقدم بائع متجول على الانتحار، والتخلص من حياته بإطلاق الرصاص على نفسه من فرد خرطوش لمرور بظروف نفسية بسبب وفاة ابن عمه، جرى نقله للمستشفى مصابا وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من مركز شرطة قليوب، بورود بلاغا من مستشفى قليوب العام بوصول "عمر.م.ح"، بائع متجول ومقيم كوم أشفين دائرة المركز مصاب برش خرطوش بالجانب الأيسر، والحالة العامة مستقرة وتم حجزه للعلاج.

على الفور أنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز و بالفحص تبين قيام المصاب بإحداث إصابته بنفسه مستخدما سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع، حيث انتابته حالة هياج لمروره بحالة نفسية سيئة على إثر واقعة وفاة ابن عمه، المحرر بشأنها المحضر رقم 18206 جنح مركز قليوب لسنة 2019 م.

بسؤال والدة المصاب "منى.س.ب" ربة منزل ومقيمة ذات العنوان أيدت مضمون ما أسفر عنه الفحص، ولم تشتبه في حدوث إصابة ابنها جنائيا.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط السلاح الناري المستخدم في الواقعة عبارة فرد خرطوش محلي الصنع.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وضبط السلاح المستخدم تحرر عن ذلك المحضر رقم 18502 جنح مركز شرطة قليوب لسنة 2019م.