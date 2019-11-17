إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب "المشاريب" بالخصوص

أصيب 5 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسب الخلاف على ثمن المشروبات "المشاريب"، وذلك أثناء جلوسهم على أحد المقاهي بالخصوص.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، أخطارا بورود بلاغ لقسم شرطة الخصوص من الأهالي بوجود مشاجرة ومصابين بناحيه الشارع العمومي حارة حافظ أرض الكرادسة دائرة القسم.

على الفور أنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم بالفحص تبين حدوثها بين كل من طرف أول: "إسلام.م.ح" وشهرته "سلكة" 29 سنة، عامل بجراج ومقيم دائرة القسم، "محمد.ر.ف" 25 سنة، عامل بجراج ومقيم ذات العنوان مصاب بجرح نافذ بالبطن وتم نقله لمستشفى المطرية لتلقى العلاج اللازم.

وطرف ثان، "عبد الحافظ.ع.س" 68 سنة، صاحب مقهى ومقيم دائرة القسم مصاب بجرح بساعد اليد اليسرى وأولاده كل من "عبدالله.ع.س"، وشهرته "كريم"، 27 سنة، قهوجي ومقيم ذات العنوان، "السيد.ع .ع"، 40 سنة، خراط ومقيم ذات العنوان مصاب بكدمات باليدين، "محمود.ع.ع"، 29 سنة، قهوجي ومقيم ذات العنوان مصاب بكدمات باليدين، "رمضان.ع.ع"، 35 سنة، ومقيم ذات العنوان مصاب بكدمات باليدين.

بعد حدوث مشادة كلامية بين الطرف الأول والثالث على ثمن المشروبات بالمقهى خاصته، تطورت لمشاجرة تدخل على إثرها باقي أفراد الطرف الثاني وتعدى خلالها كل طرف منهم على الأخر بالضرب وقيام الرابع بأحداث إصابة الثاني بسلاح أبيض مطواة.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط طرفي المشاجرة وبمواجهتهم اقروا بارتكاب الواقعة وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم وتم بإرشاد المتهم الرابع ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة "مطواة" والتحفظ عليه.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 19533 لسنة 2019م جنح قسم الخصوص.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.