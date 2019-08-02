تمكنت مديرية أمن القليوبية، من السيطرة على مشاجرة بين طرفين بسبب الخلافات المالية بشبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا بورود بلاغا للعميد صموئيل عطا الله مأمور شرطة أول شبرا الخيمة، من الأهالب بحدوث مشاجرة بدائرة القسم.

وعقب البلاغ انتقل المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول لمحل الواقعة، وبالفحص تبين حدوثها بين طرف أول "ا و ع" 38 عاما، وأصدقائه "س ص" 35 عاما، دون عمل، و"م ص ع" تاجر، و"أ ر م" 39 عاما سائق وطرف ثان "م ا ا" 34 عاما، بسبب مشادة كلامية بينهم، إثر خلافات مالية تطورت لمشاجرة قام خلالها الخامس بإشهار الطبنجة الصوت المضبوطة بحوزته دون وقوع إصابات بين الطرفين.

وبسؤال طرفي المشاجره أيدوا ما جاء بالفحص، وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5124 إداري قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2019، وجارٍ العرض على النيابة.