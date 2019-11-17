قال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل والتنبؤات للهيئة العامة للأرصاد الجوية إنّ الاحوال الجوية مستقرة على أغلب الأنحاء والشبورة المائية دلالة على الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج "صباح البلد" على شاشة "صدى البلد"، أنّ درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية وتتراوح بين 26 لـ27 درجة على أغلب أنحاء البلاد، ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض لتصل لـ18 و19 درجة مئوية.

وأكد شاهين أنّ فرص سقوط الأمطار خفيفة جدا على السواحل الشمالية، وشمال الدلتا، وتنعدم فرص سقوط الأمطار في المناطق الداخلية من البلاد، والرياح معتدلة على أغلب الأنحاء وتنحصر الرياح على جنوب سيناء، ما يؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.