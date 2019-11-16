أوضح الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، حقيقة عدم صدق تنبؤات الهيئة بخصوص طقس أمس الجمعة، بعدما تنبأت الهيئة بأمطار خفيفة بينما كان الطقس حار.

وقال صابر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc": "الناس يا ريت تبقى سامعة كلامنا وعارفة إحنا كنا بنقول إيه، إحنا كنا بنتكلم عن منخفض جاي من الجنوب وهيسبب سيول، وحصلت في مرسى علم وحلايب وشلاتين".

وأوضح صابر أن خبراء الهيئة تنبأوا بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة بسبب منخفض جوي قادم من البحر المتوسط متجهًا لجنوب أوروبا، مشيرًا إلى أن الأمطار سقطت بالفعل في دمنهور والإسكندرية ورشيد، مشددًا أن بيان الهيئة قال إن الأمطار قد تصل للقاهرة.

وأشار صابر إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة غدًا على القاهرة وأمطار خفيفة على أماكن متفرقة بالسواحل الشمالية، لافتًا إلى أن درجة الحرارة أمس كانت أقل من معدلاتها الطبيعية بـ5 درجات.