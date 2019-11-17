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تحرير 1005 مخالفات مرورية في كفر الشيخ 

تحرير 1005 مخالفات مرورية في كفر الشيخ 

الهجرة: المنتدى الثاني للصداقة اليونانية المصرية يهدف لإحياء الجذور

الهجرة: المنتدى الثاني للصداقة اليونانية المصرية يهدف لإحياء الجذور

توقف حركة الصيد ببوغاز عزبة البرج بسبب هطول الأمطار

توقف حركة الصيد ببوغاز عزبة البرج بسبب هطول الأمطار

"ريدكون": انتهاء الهيكل الخارجي لأكبر برج بمدينة العلمين الجديدة نهاية 2020

"ريدكون": انتهاء الهيكل الخارجي لأكبر برج بمدينة العلمين الجديدة نهاية 2020

"أوراسكوم للتنمية مصر" تحقق نموا في أرباحها بـ82٫9٪ بنهاية الربع الثالث وتجني 500 مليون جنيه

"أوراسكوم للتنمية مصر" تحقق نموا في أرباحها بـ82٫9٪ بنهاية الربع الثالث وتجني 500 مليون جنيه

"قنديل للنجف" تبدأ خطة جديدة لتعزيز مبيعاتها في القارة السمراء

"قنديل للنجف" تبدأ خطة جديدة لتعزيز مبيعاتها في القارة السمراء

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تهنئة ودعوة وشكر.. المصريون يحتفلون بعيد ميلاد "ملك القلوب" مجدي يعقوب

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أكثر شيوعا بين الرجال.. احذر من الموت فجأة بسبب "النوبة الصامتة"

أكثر شيوعا بين الرجال.. احذر من الموت فجأة بسبب "النوبة الصامتة"

هزائم إيران في نوفمبر.. تصفيات آسيا واحتجاجات طهران وبغداد وبيروت

هزائم إيران في نوفمبر.. تصفيات آسيا واحتجاجات طهران وبغداد وبيروت

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الجلسة الـ3 غدا.. قضية "شهيد الشهامة" من موقف رجولي حتى موعد الحكم

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