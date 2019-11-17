ذكر المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، اليوم، أن الرئيس مون جيه-إن، سيجري سلسلة من محادثات القمة مع قادة الدول العشر المشاركة في "قمة كوريا -آسيان" الخاصة التي تستضيفها مدينة بوسان الساحلية في الفترة من 25-27 من الشهر الجاري.

وقالت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية إنه من المقرر أن يجتمع مون مع رئيس وزراء سنغافورة ليسين لونج، وملك بروناي حسن البلقية يومي 23 و24 في سول، قبل انعقاد القمة مباشرة، كما سيجري سلسلة من محادثات القمة في بوسان مع قادة 6 دول من الرابطة يومي 25 و 26، تشمل رئيس الوزراء التايلاندي تشان ياو أوشا، والرئيس الإندونيسي جوكو ويدو، ورئيس وزراء كمبوديا هون سن، والرئيس الفلبيني رودريجو دوترتي، والمستشار الوطني لميانمار لأونج سان سو كيي، ورئيس وزراء لاوس تونرون سيسول.

ويلتقي الرئيس الكوري الجنوبي رئيس وزراء فيتنام أونجووين سوين، ورئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد بعد انتهاء مؤتمر القمة.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي في سول جو مين-جونج، اليوم، إن محادثات القمة ستكون فرصة لوضع خارطة طريق للتعاون المستقبلي مع هذه الدول، بعد زيارة مون لهذه الدول، وللعلاقة الودية التي أسسها مع رؤساء الدول منذ توليه مهام منصبه قبل عامين ونصف العام.