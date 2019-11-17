حققت أغنية "وحشتوني" للفنان مصطفى شوقي، أكثر من نصف مليون مُشاهدة، بعد مرور نحو 24 ساعة فقط، من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

"وحشتوني" من كلمات نصر محروس، وغناء وألحان مصطفى شوقي، وتوزيع رامي سمير، وإنتاج شركة "فري ميوزيك".

وتقول كلمات الأغنية: "وحشتوني .. وحشتوني ووحشتم عينيا... وحشتوني .. وحشتوني وفضّيتوا الدنيا عليا.. لسة فاكر.. وأنتوا جنبي جوا قلبي قريبين.. لسة فاكر.. أيوة فاكر الثانية في بعادكم سنين.. لسه فاكر كل حاجة والله دوبني الحنين".

وكان مصطفى شوقي، احتفل مؤخرًا بنجاح أغنيته "ملطشة القلوب"، والتي حققت انتشارًا واسعًا على مدار الأسابيع القليلة الماضية، إذ حققت أكثر من 6 ملايين مشاهدة.