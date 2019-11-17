تستعد الإعلامية داليا أشرف، مُقدمة برنامج "8 الصبح" عبر قناة "dmc" لإطلاق مُبادرة جديدة، خلال الأيام القليلة المُقبلة، وذلك لدعم مرضى البهاق من الأطفال.

وقالت "داليا" لـ"الوطن" إن هذه المُبادرة تأتي بعد إعلان الفنان رامي جمال، بإصابته بـ"البهاق"، مؤخرًا، واهتمام قطاع كبير من الجمهور بهذا المرض، وتصدره قوائم البحث لأيامٍ متواصلة: "سنستضيف مرضى البهاق من الأطفال، خلال الحلقات المُقبلة، للظهور كموديلز، لعرض مجموعة من الأزياء المختلفة، سواء كاجوال أو سواريه".

وأوضحت أن هذه المُبادرة تُغرس في روح الأطفال، بأن للجمال وجوه كثيرة، وليس له مقاييس مُحددة، كما تفرضها المسابقات الخاصة بملكات الجمال، فضلًا عن توعية الجمهور بأن هذا المرض ليس مُعديًا: "يجب النظر إلى هؤلاء الأطفال من منظور جمالي، وأن يتعامل معهم بشكلٍ طبيعي، وذلك من خلال الاهتمام توعية المُشاهدين بضرورة تقبل الاختلاف".

وأشارت إلى اهتمام البرنامج منذ وقتٍ طويل، بإطلاق مبادرات من آنٍ لآخر، لعل أبرزها المُتعلقة بالتنمر: "حرصت على إطلاق هذه المُبادرة في الوقت الحالي، بعد اهتمام الناس بالبهاق في الأسابيع الأخيرة"، مؤكدة أنها تهتم بالتركيز على ثقافة الطفل، لتنمية وعيه وغرس الصفات الحميدة فيه وبناء أجيال جديدة على أسس سليمة.