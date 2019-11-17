انطلقت الحملات الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية الجزائرية، رسميا اليوم، والتي تستمر لمدة 25 يوما، على أن تتوقف قبل يوم الاقتراع بـ3 أيام يسود خلالها صمت انتخابي، والمرشحون الخمسة هم عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، عبدالقادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، رئيس الوزراء الأسبق عبدالمجيد تبون، علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبدالعزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل.

ووفقا لبرنامج اليوم الأول للحملة الانتخابية، فإن المرشح عبدالمجيد تبون سيبدأ بحضور تجمع شعبي في ولاية أدرار جنوب البلاد، وهي نفس الولاية التي سيبدأ فيها المرشح عبدالعزيز بلعيد نشاطه بحضور تجمع شعبي بدار الثقافة بأدرار، والمرشح عز الدين ميهوبي الذي سيحضر تجمعا شعبيا بقاعة السينما بنفس الولاية.

أما المرشح علي بن فليس فاختار ولاية تلمسان شمال غربي البلاد لبداية حملته الانتخابية؛ حيث سيشارك في تجمع شعبي بها صباحا، قبل أن ينتقل لولاية تمنراست جنوب الجزائر في نفس، اليوم، بينما اختار المرشح عبد القادر بن قرينة الجزائر العاصمة ليبدأ منها حملته الانتخابية.