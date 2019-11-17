على هامش زيارتها للهلال الأحمر المصري للمشاركة في احتفالية الهلال الأحمر بيوم الشباب الإفريقي تفقدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري غرفة العمليات المركزية للهلال الأحمر المصري. وأثنت والي على الغرفة وما تقدمه من

تفقدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري غرفة العمليات المركزية للهلال الأحمر المصري، وأشادت بما تقدمه من استقبال البلاغات الخاصة بالأزمات والكوارث من 27 فرعا لغرفة العمليات في 27 محافظة تعمل على مدار 24 ساعة.

وطالبت الوزيرة إدارة الهلال الأحمر المصري، بربط البيانات بوزارة التضامن الاجتماعي، لتعظيم الخدمة المقدمة للمضارين في المحافظات من الكوارث والأزمات.

من جانبه، قال الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري إنّه بناء على توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي نحو استجابة أكثر فعالية للأزمات والكوارث، تم إنشاء أول غرفة عمليات مركزية في المقر العام للهلال الأحمر المصري، لإدارة الأزمات والكوارث بجميع المحافظات، إضافة إلى إدارة العمليات الخاصة بالمساعدات الإنسانية للدول المجاورة.

وأضاف الناظر أنّ غرفة العمليات تحتوي على أحدث الأجهزة الخاصة بالاتصالات وتشمل أجهزة اللاسلكي وأنظمة التتبع الخاصة بأسطول الهلال الأحمر المصري، إضافة إلى تزويدها بأجهزة استدعاء حديثة للتوجه إلى مكان الحادث بسهولة ويسر.

ولفت الناظر إلى أنّ غرفة العمليات المركزية تعمل على مدار الساعة عن طريق 7 متطوعين، إضافة للإشراف الخاص من موظفي الهلال الأحمر المصري، وتستقبل الغرفة البلاغات من فروع الهلال الأحمر المصري وتربط بين غرف عمليات المحافظات ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وأكد المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري أنّ نطاق عمل الغرفة يشمل تحديد المناطق المعرضة بالخطر من خلال المتابعة المستمرة للطقس والتغيرات الجوية، وتوجيه فرق الطوارئ في المحافظات إلى تلك الأماكن من أجل التدخل المناسب.

وأشار إلى أنّ الغرفة تعمل على مدار 24 ساعة وتستقبل البلاغات الخاصة بالأزمات والكوارث، لافتا إلى أنّها ترسل تقريرا يوميا ثلاثيا للمخزون الاستراتيجي بالمركز العام والأقاليم وحركة أسطول الهلال الأحمر اليومية والأحوال الجوية في المناطق المتوقع وقوع سيول بها.

ويمتد دور الغرفة لتحريك فرق الطوارئ لبلاغات الحوادث والأزمات ورصد المهمات المختلفة الخاصة بالحوادث والأزمات وعمل التحركات اللازمة للاستجابة للحادث، فيما تربط الغرفة بين الفروع من حيث خريطة توزيع الفرق والمناطق المعرضة للكوارث.