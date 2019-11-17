أعربت الفنانة وفاء عامر عن سعادتها بتكريمها عن مجمل أعمالها من مهرجان الرباط لسينما المؤلف في دورته الـ 24، الذي انطلقت فعالياته، أمس السبت، على مسرح محمد الخامس في المغرب.

وقالت عامر، لـ "الوطن"، إنها تعتز بتكريمها من المملكة المغربية، باعتبارها من البلاد التي تُقدر الفن والثقافة، مضيفة أنها تشارك كعضو لجنة تحكيم في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة.

وتابعت: كدت أعتذر عن عدم المشاركة في عضوية لجنة التحكيم بسبب ارتباطاتي في مصر، إلا أن إصرار إدارة المهرجان على وجودي دفعني للتراجع عن قرار الاعتذار.