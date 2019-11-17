يخوض الفنان أحمد صلاح حسني، تجربة درامية جديدة، من خلال مسلسل يحمل اسم "ختم النمر"، وهو ينتمي إلى مسلسلات الـ45 حلقة، ومن المُقرر عرضه خارج موسم دراما رمضان.

وقال مصدر، إن المسلسل يدور في إطار تشويقي اجتماعي رومانسي وأكشن، مشيرا إلى أن دور "حسني" يتطلب استعدادات خاصة، حيث يخضع الآخير لتدريبات بدنية مُكثفة في الوقت الحالي، قبل انطلاق التصوير.

ويواصل صُنّاع العمل عقد اجتماعات بشأن الوقوف على تفاصيل العمل كافة، لتحديد موعد انطلاق التصوير وكذلك موعد عرض العمل عبر القنوات الفضائية.

وأشار المصدر إلى أنه لم يُجر الاتفاق على باقي المُمثلين حتى الآن، ومن المُقرر الإعلان عن التعاقدات تباعًا خلال الأيام القليلة المُقبلة.

"ختم النمر" من بطولة أحمد صلاح حسني، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وقصة وإخراج أحمد سمير فرج، ومن إنتاج شركة "سينرجي".