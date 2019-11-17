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النقل: نشجع تصنيع المركبات الكهربائية

النقل: نشجع تصنيع المركبات الكهربائية

نتنياهو: نحتفظ بحرية العمل والرد على أي اعتداءات تأتي من غزة

نتنياهو: نحتفظ بحرية العمل والرد على أي اعتداءات تأتي من غزة

مصرع شاب أسفل عجلات القطار في الأقصر

مصرع شاب أسفل عجلات القطار في الأقصر

وزيرة السياحة البلغارية: مصر حققت العديد من الإنجازات في قطاع السياحة

وزيرة السياحة البلغارية: مصر حققت العديد من الإنجازات في قطاع السياحة

الأمم المتحدة: أكثر من 1.3 مليون شخص يموتون في حوادث المرور كل عام

الأمم المتحدة: أكثر من 1.3 مليون شخص يموتون في حوادث المرور كل عام

"إسكان النواب" تنتهي من مناقشة قانون نقابة المهندسين

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