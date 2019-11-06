هنأ الفنان أحمد صلاح حسني الفنان خالد سليم بعيد ميلادة الـ44 عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ونشر "حسني" صورة لخالد سليم وعلق عليها قائلًا: "كل سنة وأنت طيب.. أخ وصديق عزيز".

يُذكر أنَّ آخر أعمال الفنان خالد سليم مسلسل "بلا دليل" بطولة درة ونيكولا معوض وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوي وجمال عبدالناصر وأشرف زكي وأنعام الجريتلي وأحمد كرارة وديانا هشام وشيرين عرفة ومها نصار ومحمد لطفي شاهين وهاجر الشرنوبي وشادي جميل وباقة من النجوم، وقصة وسيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج "سينرجي".