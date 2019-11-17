كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية في واقعة انهيار جزء من برج كهرباء داخل شركة كهرباء "سقيل" بمنطقة أوسيم، أن 4 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 3 آخرين إثر قيامهم بعمل إحلال وتجديد للبرج، وأن المتوفين كانوا على البرج من مسافة 20 مترا، وسقط جزء كبير من البرج عليهم، ما أسفر عن مصرعهم وأصيب 3 آخرين.

وانتقلت قوة أمن المباحث تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمو السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، إلى مكان الواقعة، وانتقلت سيارات الإسعاف ونقلت المتوفين والمصابين وجارٍ البحث لكشف ملابسات الواقعة.