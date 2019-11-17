تقدم "الوطن" تغطية لحظة بلحظة لواقعة انهيار جزء كبير من برج كهرباء داخل محطة كهرباء "سقيل"، بمنطة أوسيم، وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين.

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15:14 مساء اليوم: انتقلت نيابة شمال الجيزة، لإجراء معاينة تصويرية لمكان واقعة انهيار برج كهرباء أوسيم، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وبدأت في مناقشة الشهود.. وانتقل فريق من النيابة للمستشفى لسماع أقوال المصابين للوقوف على ملابسات الواقعة.

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2:54 وصلت قوات الشرطة إلى مكان البلاغ بشركة سقيل بمنطقة أوسيم، وتبين أن البرج سقط في النيل، وأنه كان داخل الشركة وعدد من العاملين يقومون بعمل إحلال وتجديد، وفي أثناء صعودهم على ارتفاع 25 مترا من البرج سقط جزء كبير من البرج في النيل، وأسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين.

2:00 تلقت شرطة النجدة إخطارًا من أهالي منطقة أوسيم، وعدد من العاملين بشركة كهرباء سقيل بسقوط برج أثناء القيام بأعمال إحلال وتجديد له، وأسفر عن وقوع ضحايا ومصابين.