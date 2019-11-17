أعلن رئيس لجنة الانتخابات في سريلانكا، ماهيندا ديشابريا، النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية التي أجريت أمس السبت والتي أظهرت فوز وزير الدفاع السابق جوتابايا راجاباكسا، بحصوله على نسبة 52.25% من أصوات الناخبين، وذكرت شبكة "أيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم، أن راجاباكسا حصل على تأييد 6.9 مليون من أصوات الناخبين، حيث تغلب على منافسه الرئيسي وزير الإسكان، ساجيث بريماداسا، بأكثر من 1.3 مليون صوت.

وفي سياق متصل، أقر بريماداسا، بهزيمته في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا احترامه قرار الشعب الذي صوت لصالح راجاباكسا - الذي شغل منصب وزير الدفاع في حقبة الحرب الأهلية التي شهدتها سيريلانكا.

وكان راجاباكسا قد تعهد - خلال حملته الانتخابية - باستعادة الأمن إلى البلاد، التى لا زالت تتعافى من هجمات "عيد الفصح " التى أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عنها، وأودت بحياة 269 شخصا.

وفي خطاب له - عقب إعلان النتائج الرسمية للانتخابات - ظهر الرئيس المنتخب جوتابايا راجاباكسا، محاولا تهدئة مخاوف الأقليات في البلاد، وأكد أنه يدرك تماما أنه رئيس لكل المواطنين، ليس من صوتوا لأجله فقط، بل ومن لم يصوتوا له أيضا، وقال إنه يعي تماما أنه يتحتم عليه خدمة جميع السريلانكيين، بغض النظر عن العرق أو الدين.

يذكر أن راجاباكسا قد ركز رسالته - خلال حملته الانتخابية - على الغالبية السنهالية البوذية من السكان الذين يشكلون نحو 70% من مواطني البلاد، تليها أقلية التاميل الهندوسية التي تمثل 12.6% من السكان، فيما يشكل المسلمون نسبة 10%، ويشكل المسيحيون نسبة 8% من مواطني سيريلانكا .