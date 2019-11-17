لقي 4 أشخاص مصرعهم وأُصيب اثنان آخران، بمنطقة "أوسيم"، في انهيار جزء برج كهرباء داخل شركة كهرباء "سقيل"، حسبما ذكرت التحريات والتحقيقات حول الواقعة.

أبراج كهرباء الضغط العالي، هي أبراج يصل تحملها من 133 حتى 500 كيلو فولت، وحسب قول الدكتور أشرف حميدة، أستاذ هندسة الطاقة بجامعة أسوان، تختلف في ارتفاعها وحجمها عن أبراج الكهرباء ذات الضغط العادي.

وأضاف حميدة لـ"الوطن" أنه يجرى إنشاء أبراج كهرباء الضغط العالي وفقاً لمعايير محددة متفق عليها لتحمل العوامل الجوية السيئة والهزات الأرضية، فيجب أولا اختبار درجة تحمل التربة المثبت عليها قاعدة البرج من ناحية عدم تعرضها للترحيل أو هبوط أرضي ولا تتأثر بالرطوبة، بسبب وجود أي مصدر للمياه حتى لايتعرض البرج للانهيار.

الصيانة إما لتغيير العازلات الكهربية أو شد خطوط الكهرباء ويجب التأكد من ربط العمال بقوة في البرج حتى لايتعرضوا للسقوط

أما عن صيانة أبراج الكهرباء، أوضح أسامة السيد جودة، أستاذ دكتور بكلية الهندسة جامعة القاهرة أنه إما يجرى تغيير العازلات الخاصة بالبرج، وهنا يجب التأكد أولا من ثبات وقوة البنية التحتية للبرج، وعدم قابليتها للحركة، نظرًا لثقل وزن العازلات الذي يزداد كلما زاد ضغط البرج حتى لا يتعرض البرج للميل أو الانهيار.

وأضاف جودة لـ"الوطن" تتمثل الصيانة أيضًا في شد خطوط الكهرباء، وفي الحالتين يجب أن يكون العمال مربوطين جيدا في البرج بحبل حتى لا يتعرض أحدهم للدوار والسقوط كأحد عوامل الأمان للعمال، إلا إذا مال بهم البرج وسقطوا به هنا الأمر لا يتعلق بعدم الالتزام بمعايير الأمان، وإنما في ميل جسم البرج نفسه.