أكد أحمد رسلان، عضو مجلس النواب عن مطروح، رئيس لجنة الشئون العربية، موافقة الحكومة، على إدراج مشروع الصرف الصحي، بمدينة الحمام وقرية السلام.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بحضور الدكتور إبراهيم خالد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح.

ولفت، إلى أنه تم الاتفاق على تشغيل الصرف الصحي بمدينة الحمام بنسبة 70%، قبل 31 ديسمبر 2019، على أن يتم الانتهاء من تغطية المدينة بالكامل، في 31 مارس 2020.

وأكد "رسلان"، الموافقة على إدراج قرى أولا مسعود، أولاد جبريل، السلام، ساحل العميد، العميد، وقرية الشمامة.

وأوضح أحمد رسلان، أن الطب الثاني الذي تمت مناقشته في اجتماع اللجنة، خاص باعتماد الأحوزة العمرانية لمركز ومدينة الحمام بمطروح.

وأشار "النائب"، إلى الانتهاء من الأحوزة العمرانية لمدينة الحمام، وقرية أولاد مسعود، العميد، ساحل العميد، وقرية السلام، موضحًا أنه جار الانتهاء من قريتين هما أولاد جبريل والشمامة.

وخلال الاجتماع، وجه أحمد رسلان، التحية للواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، على دوره في خدمة أبناء المحافظة.

وقال النائب: المحافظ لا يتوانَ لحظة في تلبية احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أنه يتعامل بجد في وضع حلول لكل المشكلات التي يتم عرضها عليه.

وأشاد، بدور المحافظ في تذليل العقبات من أجل النهوض بالمشروعات الكبرى، التي تشهدها مطروح.

من جانبه أكد المحاسب محمد أبو غنيمة، سكرتير عام محافظة مطروح، أن هناك تعاون دائم بين المحافظة والنواب، لتلبية احتياجات المواطنين، ووضع حل لكل المشكلات، التي تواجههم.

وأشار إلى التعاون الدائم بين المحافظة، ونواب البرلمان عن مطروح، في إطار التعاون والتنسيق المستمر، بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لما فيه صالح الوطن.