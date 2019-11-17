أعلنت نقابة الصحفيين، فتح باب الحجز لوحدات سكنية، تم الاتفاق عليها، مع هيئة الأوقاف المصرية والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف "شركة المحمودية"، على أن يبدأ الحجز، بمقر النقابة بالدور الثاني، بإدارة الإسكان، غدًا، وحتى الخميس 21 نوفمبر، على أن يتم إرسال كشوف الحاجزين لوزارة الأوقاف، الأسبوع المقبل.

وأوضحت لجنة الإسكان بالنقابة، في بيان لها اليوم، أنه في حال فاق عدد المتقدمين عدد الوحدات، ستجرى قرعة علنية يوم السبت المقبل 23 نوفمبر، بمقر النقابة بالدور الرابع في الواحدة ظهرًا.

وأضاف "البيان"، أنه بخصوص المساحات والأسعار، ففي مدينة بدر مساحات من 56 متر إلى 81 متر، بأسعار من 250 إلى 300 ألف جنيه، وفي مدينة قليوب مساحات من 109 متر إلى 126 متر، بأسعار تبدأ من 418 إلى 490 ألف جنيه، وفي حدائق القبة، وحدات بالعقار 108 شارع ولي العهد، مساحة 115 متر، بسعر 836 ألف جنيه، وفي 6 أكتوبر بكمبوند طيبة جاردنز، مساحات من 174 متر إلى 280 متر، بسعر 600 جنيه للمتر.

ويشمل نظام الدفع، 50 % من سعر الوحدة مقدمًا، والباقي على 3 سنوات بدون فوائد، أو 25 % من سعر الوحدة مقدمًا، والباقي على 10 سوات بفائدة البنك المركزي.

وتتضمن شروط الحصول على الوحدات، ألا يكون المتقدم سبق الاستفادة بأي خدمة من خدمات الإسكان التي تقدمها نقابة الصحفيين، ويجوز التقدم لجميع الصحفيين من جميع الصحف، ويجوز لأبناء الصحفيين المستوفين، التقدم بشرط تقديم اتفاق وتفويض مكتوب من الورثة، لأحد أبناء الصحفي المتوفي، ولا يجوز التقدم بأكثر من طلب لحجز وحدة بالإسكان الخاصة بوزارة الأوقاف.