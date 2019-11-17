حرر اليوم الأحد، "م. ب" ولي أمر الطالب حازم بالصف الثاني الإعدادي محضرا ضد مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، لاعتداء أحد الطلبة بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة بمنطقة الأحياء بالغردقة.

تعود الواقعة عندما أصيب حازم صاحب الـ13عاما، بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة الأحياء الثانوية البديلة لمدرسة الفريق يوسف عفيفي، بإصابات ظاهرة في وجهه وتورم في العين اليسرى نتيجة اعتداء طالب عليه يدعي" مكي "بالصف الثالث الإعدادي في نفس المدرسة وكان يرتدي خاتم كبير في أصبعه حسب ما قال والد الطالب حازم.

وأكد ولي أمر الطالب المصاب أنه أثناء حصة التربية الرياضية بفناء المدرسة تعدى أحد الطلاب ويدعى مكي، على نجله بالضرب المبرح في الوجه، مشيرا إلى أنه كان يحمل معه خاتما حديديا كبير الحجم مما تسبب في إصابة نجله بإصابات بالغة في العين اليسرى وتورمات في الخد الأيسر للطالب المصاب.

وأوضح والد المصاب :"الواقعة حدثت أمام أحد المدرسين أثناء اليوم الدراسي وللاسف كان بيتفرج زي الأطفال ومفيش حد تدخل وللاسف مدرس التربية الرياضية ويدعى عز كان واقف بيتفرج ويضحك".

وأشار والد الطالب، أنه قام بتحرير محضر ضد مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر بصفتها، بسبب الإهمال.

وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 150 لسنة 2019، أطفال ثان الغردقة، واخطرت النيابة العامة.