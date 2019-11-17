أعلن مجلس مدينة إسنا، اليوم الأحد، عن وصول أعمال تحويل مستشفى إسنا القديم لمعهد فني صحي لنسبة 90%، وأصبح من المقرر استلام المبنى خلال 3 أشهر على مساحة 1200 مترا، مكون من خمسة طوابق ليعد الأكبر على مستوى الجمهورية.

وقال محمد السيد سليمان، رئيس المركز، إن القيادة السياسية وفرت الدعم المالي للمشروع، وسيجرى استلامه خلال 3 أشهر ليخدم القطاع الصحي، ويستقبل أبناء المحافظة ليكون صرح تعليمي يوفر جميع التخصصات الصحية بالمحافظة والمحافظات المجاورة، ويكون نواة لإدارة عجلية التنمية بمركز اسنا.

وأضاف سليمان أن جولته اليوم لمبنى المعهد جاءت للاطمئنان على سير العمل حسب الجدول الزمني الموضوع لإنهاء أعمال تطوير المبنى، والتي بلغت نسبة تنفيذها 90%، مشيرا إلى أن المبنى أصبح يضم قاعات للتدريب وفصول للتدريس ومكاتب للمدرسين وعدة معامل في جميع التخصصات بتشطيب كامل ومكيفات هواء ومصلى للسيدات ومصلى للرجال، ويجرى الآن إنهاء تركيب المصعد الكهربائي ليكون نقطة انطلاق لمنظومة صحية تعليمية جديدة بجنوب صعيد مصر، وذلك لسد العجز في التمريض بالمستشفيات وتوفير فرص عمل.