"العمر مش بعزقة".. تعرف على إجراءات السلامة لأعمال صيانة الكهرباء

أعلنت إدارة السلامة والصحة المهنية بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، القواعد الأساسية واشتراطات السلامة والأمان، خلال أعمال الصيانة للمهمات الكهربائية.

وكشفت الشركة عن عدد من القواعد الخاصة بطرق العمل على شبكات التوزيع الكهربائية، ويجب على كل من يعمل بشبكات التوزيع أن يكون على معرفة تامة بهذه القواعد وأن يتبعها عند القيام بالعمل وهي:

- يحظر على غير المختصين دخول أحواش محطات المحولات أو لوحات التوزيع إلا بعد الحصول على تصريح بذلك، كما يحظر فتح أي كشك أو خلية أو صندوق توزيع أو تسلق الأعمدة أو لمس العازلات الحاملة للموصلات أو تحريك الكابلات الحاملة للتيار بشدة، مما قد يتسبب في الإضرار بها، خاصة الكابلات الزيتية، أو أي جزء في المعدات الكهربائية إلا بتصريح من المشرف على العمل.

- يحظر على أي شخص بدء العمل إلا بعد معرفة تامة بالتعليمات الصادرة إليه، ويجب ألا يتجاوز تلك التعليمات.

- في حالة اقتتاع أي شخص أن التعليمات الصادرة إليه لا تمكنه من العمل فيجب عليه أن يخطر المشرف على العمل بذلك كتابة، وعلى المشرف على العمل مراجعة التعليمات الصادرة ويرجع إلى السلطات الأعلى إذا لزم الأمر.

- يتم العمل في النطاق الذى يحدده المشرف على العمل بواسطة الأسوار أو الحبال ولوحات التحذير.

- يحظر تغيير أوضاع التوصيلات بالأرض ولوحات التحذير وأسوار التأمين والأعلام واللمبات وكل وسائل الأمان، إلا بتعليمات الشخص المختص في ذلك الوقت.

- يحظر استعمال السلالم المعدنية والأشياء الطويلة والسقالات المعدنية بجوار الأجزاء الحية، إلا بتعلمات المشرف على العمل الذى يجب عليه التأكد من أن مسافات الأمان كافية قبل التصريح بذلك.

- لا يصرح بالصعود أكثر من 5 أمتار إلا للأشحاص الحاصلين على شهادة طبية تسمح لهم بذلك، على أن يثبت ذلك في شهادة الأمن الصناعي الخاصة بهم.

- يحظر تسلق الأعمدة إلا بعد التأكد من قدرتها على التحمل وخلوها من التلفيات ويتم تدعيم الأعمدة إذا لزم الأمر لزيادة قدرة تحملها.

- يجب أن يكون العمال في أوضاع أمنة أثناء تأديتهم للعمل.

- يجب على العامل قبل صعوده على الأعمدة لبس حزام الأمان، كما يجب عليه التأكد من أن حزام الأمان خالي من التلف في أي جزء.

- يجب استخدام وسائل الحماية مثل الخوذات الواقية أو "الجوانتي" العازل والنظارات وسدادات الأذن في الظروف التي تستدعى استخدامها أو عند صدور تعليمات المشرف على العمل بذلك.

- تحظر المناقشات التي لا ضرورة لها أثناء العمل خاصة بالقرب من الأجزاء الحية تجنبا من تشتيت الانتباه.

- التعامل مع المواصلات الساقطة في حالة وجودها على الأرض أو منخفضة بصورة خطرة، يجب أن يكون باعتبار هذا الموصل حيا، ويجب اتخاذ إجراءات فصله بأسرع ما يمكن، مع ترتيب وضع حراسة عليه لحين التأكد من فصله، كما يجب أن يختبر عدم وجود الجهد بمبين الجهد قبل لمسه.

- قبل العمل على سكاكين الجهد المتوسط التي في وضع الفصل يجب التأكد من عدم وجود جهد على أي من أطراف السكينة الثابتة أو المتحركة وتوصيل الأطراف بالأرض.

- من اللحظة التي يكون فيها من الممكن توصيل المعدات أو أي جزء منها بالشبكة الكهربائية تعتبر هذه المعدات جزءا من الشبكة الكهربائية تسري عليها جميع قواعد الأمان.

- يجب الإبلاغ عن جميع الحوادث الناتجة عن الكهرباء إلى مسئول الأمن الصناعي بالشركة فور وقوعها.

- يجب على جميع العاملين بالشبكات معرفة الإسعافات الأولية لإنقاذ المصاب بالصدمة الكهربائية وطرق التنفس الصناعي.

- يجب أن تزود مجموعة العمل بوسيلة اتصال (لاسلكي/محمول) لسهولة الاتصال بالجهات المتعلقة بالعمل.

يذكر أن 4 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب اثنان آخران، بمنطقة "أوسيم"، في انهيار جزء برج كهرباء داخل شركة كهرباء "سقيل"، حسبما ذكرت التحريات والتحقيقات حول الواقعة.