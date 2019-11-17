بدأت شركة الخطوط الجوية لجنوب أفريقيا، مفاوضات مع النقابات في اليوم الثاني من الإضراب الذي نفذه موظفو الشركة الفنيون وأطقم الضيافة الذين علقوا الرحلات، وذكر راديو "أفريقيا 1"، اليوم، أن أكثر من 3 آلاف شخص من موظفي الشركة البالغ عددهم 5 آلاف من طواقم ضيافة وطيارين وفنيين شاركوا في هذا الإضراب، سعيا إلى زيادة الأجور ونهاية خطة إعادة الهيكلة التى قد تؤدي إلى فقدان مئات الآلاف من الوظائف، مشيرا إلى أن الشركة ألغت أكثر من 300 رحلة على مدار يومي الجمعة والسبت للرحلات الداخلية والدولية.

من جانبه، أعلن مسؤول الموارد البشرية في شركة الخطوط بجنوب أفريقيا مارتن كيمب، أن النقابات قبلت الجلوس إلى طاولة المفاوضات، موضحا: "أنه من المصلحة العامة أن يتم حل هذا النزاع"، مشيرا إلى أهمية التركيز على إيجاد حل يلبي طلبات الموظفين وينقذ العمل ويستأنف الرحلات، فيما أكد المتحدث باسم الشركة تلالي تلالي أنها تخسر 52 مليون راند (نحو 3.2مليون يورو) يوميا، وذلك بسبب إلغاء الرحلات الجوية.

ومن المقرر أن تستأنف الشركة رحلاتها الدولية في وقت لاحق اليوم ورحلاتها الداخلية اعتبارا من بعد غد الثلاثاء. جديرب الذكر، أن النقابات التابعة لخطوط الطيران تطالب بزيادة الرواتب بنسبة 8% وضمان وظيفي لمدة 3 سنوات في حين أن الشركة تقترح زيادة بنسبة 5.9% والخطوط الجوية في جنوب أفريقيا هي واحدة من شركات الطيران الأفريقية الرائدة التي تمتلك أسطولا يضم أكثر من 50 طائرة وعلى الرغم من القروض الحكومية ، فإنها لم تحقق أي ربح منذ عام 2011 وتتراكم الديون عليها.