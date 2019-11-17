تظاهر ناشطون من السترات الصفر بهدوء، اليوم الأحد، في فرنسا غداة صدامات في باريس تخللت تظاهرات في الذكرى الأولى لقيام الحراك الاجتماعي.

وتجمع نحو مئتي شخص في وسط باريس.

لكن متجر لافاييت الكبير قرر أن يغلق أبوابه بعيد الظهر بعدما دخله لوقت قصير عشرات من "السترات الصفر"، وفق ما قالت متحدثة باسم الإدارة لفرانس برس.

وكتب على لافتة رفعها المتظاهرون "ماكرون يدمر فرنسا وحقوقكم، لا تنتقدونا. نحن هنا من أجلكم".

وقال فوزي لولوش أحد منظمي التحرك "نقوم بذلك لأنها الذكرى الأولى، نأمل أن نحصد ما زرعناه".

وساهم لولوش أيضا في تنظيم تظاهرة كان مقررا أن تنطلق السبت من ساحة إيطاليا في باريس لكن الشرطة ألغتها بعد اندلاع أعمال عنف.

وندد بما اعتبره "قرارا سياسيا"، مضيفا "قوات الأمن تنفذ استراتيجية محاصرة المتظاهرين".

وروت المؤرخة ماتيلد لارير التي شاركت في التظاهرة عبر تويتر أنها منعت من مغادرة ساحة إيطاليا رغم "سحابة من الغاز" المسيل للدموع، منددة بقمع "لا يليق بدولة ديموقراطية".

من جهته، أكد وزير الداخلية كريستوف كاستانير الأحد أن "ما شهدناه السبت تمثل في عدد قليل من المتظاهرين و(عدد كبير) من الرعاع الذين جاءوا للقتال ومواجهة قوات الأمن ومنع عناصر الإطفاء من التحرك".

وفي الساعة الواحدة اليوم الأحد، تحدثت شرطة باريس عن اعتقال عشرين شخصا صباحا.

وكانت قوات الأمن اعتقلت السبت 254 شخصا في فرنسا بينهم 173 في باريس.

وأشارت نيابة باريس صباح الأحد إلى وضع 155 شخصا قيد التوقيف الاحتياطي بينهم ثمانية قاصرين.