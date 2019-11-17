علمت "الوطن" أن إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الواحدة والأربعين، برئاسة المُنتج محمد حفظي، قد استقرت على مُقدمي حفل افتتاح الدورة الجديدة، المُقرر انطلاقها يوم الأربعاء المُقبل.

وقال المصدر، إن مُقدمي الحفل، هم الفنانون خالد الصاوي، وأحمد داوود، ودينا الشربيني، إذ تُجرى التحضيرات حاليًا على قدمٍ وساق، بشأن الاستعداد للحفل.

كان مهرجان القاهرة السينمائي، قد أعلن في مؤتمر صحفي، عن اختيار أكثر من 150 فيلما، تمثل 63 دولة، من بين 2400 فيلما تقدمت للمشاركة في الدورة 41، التي تنفرد بعرض 18 فيلما في عرضها العالمي الأول، و17 فيلما في عرضها الدولي الأول.